布文缺陣接手即贏　呢隻堅係新哥Lucky Horse！

由於配合兩條草地跑道種植冬草關係，周三晚夜賽移師沙田轉跑全泥賽，周日則改跑谷草日賽。澳洲騎師湯普新成績不過不失，然而他今季所贏2W「日日獎」與「年年友福」全為泥地賽，周三晚再於福地出擊，兩匹泥地頭馬巧合地安排上陣，這位泥地賽強者必不會錯過機會。

今季舉行過8場泥地賽事，湯普新獲2W成績最佳，他今戰獲得4匹坐騎之中，包括兩匹頭馬「日日獎」及「年年友福」。這位27歲澳洲騎師今季雖然不乏上陣機會，卻大多屬於下風坐騎，爭取表現可謂粒粒皆辛苦，尚幸上季與鄭廐合作擦出火花，旗下「友福」系資深馬主蘇永強更明言力撐，周三晚新勝馬「年年友福」乘勝追擊，今季兩戰泥地1650米獲1W1P，表現穩定，雖然贏馬後加分加磅，但今場所遇對手比起上場贏馬一役更弱，連捷形勢一片大好。

「年年友福」一再於泥地一哩交出表現，但鄭俊偉認為此駒可以勝任更長途程，不過今季馬匹勝在狀態大勇，賽程所限下泥地一哩亦照樣拚搏，加上湯普新已摸熟馬匹脾性，期望可以再下一城。

至於上場贏馬之「日日獎」，該役由於布文身體不適未能策騎，方嘉柏支持湯普新由其接手，結果為騎者帶來今季首W。這匹泥地短途馬，重返四班對手截然不同，實力備受嚴峻考驗，5歲當打之齡把握當前勇態，既有輕磅之利，湯普新鬥志鮮明，可視為今仗突擊分子。