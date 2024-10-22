【分分制勝】泥地1800開打　「捉」實OK數據

今期全泥地夜賽，同時上演季內首場泥地1800米賽事，由最低班馬角逐，原來OK哥布文過往跑同程表現可靠，昔日曾憑胡森馬房的「金秋」建功，近兩季留低發展，亦先後以「華卓晴」及「縱橫大進」贏馬。總結成績，布文在泥地1800米合共上陣11次，累積3冠2亞3季，上名率73%。

第1場五班1800米，「樂捉鳥」季內兩度參賽，前仗復出即攻谷草1800米，對逾1200磅大馬而言難免吃力；上回降班兼改用減10磅見習生黃寶妮，可惜小妮子未能好好駕馭，連敗均不宜作準。經過充分熱身後，此駒今次回師入Q路程泥地1800米，並回配該役的鞍上人布文，競爭力相應提升。

「樂捉鳥」上季終於開竅，曾於33分及36分爆冷掄元，至少證明居五班惡氣十足。何況這匹拍賣馬來自愛爾蘭，普遍北半球馬性能傾向慢熱，踏入服役第3季，評分有可能再作上調，看看同廐兼同父的「勞動創造」，也是去到第3季才展示最佳一面。「樂捉鳥」剛周一安排草地拍跳，居然可以擺前一直領先「堅有利」，在布文胯下跑來特別輕鬆，埋門狀態已見提升，自身最強威力亦隨時引爆！

■明治朗