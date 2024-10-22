【張基焦點】有派頭回勇夠惡

沈集成沙田泥戰亦算強陣出擊，「有派頭」經過兩場熱身後換人減磅，狀態亦有提升，或有不同演繹；「堅有利」上仗贏得出色，升上四班負輕磅隨時威力更大，力足再下一城。另外，徐雨石今季銳意於季初搶分，「高氣派」泥地能力甚佳，回師強項可望扳回一仗。「愛意龍」於外地曾贏膠沙地，今季兩戰亦跑得好，轉場可望交出好成績。

第5場四班1200米，國際青年商會香港總會參議會盃，「有派頭」上季尾於此程造快時間爆冷門掄元，表現出色，但今季兩戰演出比較失望，慶幸經過兩場熱身後，今回體重跌21磅屬好現象，埋門交由黃智弘試泥閘，走來有頭有尾，狀態明顯回勇，配合3檔好位，兼且今場快馬不多，相對較為易跑，可望回復真身。

高氣派泥地更強

第1場五班1800米，「高氣派」已證明泥地能力比草地為佳，剛戰在田草一哩擺前走也只得季軍，今回復課有拍跳，狀態肯定比上次好，徐廐馬拚後增磅屬佳兆，始終上仗四班泥地一哩得殿軍，走來有頭有尾，扳上1800米看似無根據，但其均速性能應合腳法，質素略超五班，開齋良機。

第4場四班1650米，「堅有利」剛戰於五班贏同程，姿態輕鬆之餘，孭129磅造1分38秒99，較同日頭場四班同程頭馬時間還要快，因此今回升班只負115磅，埋門再加多課泥閘谷行狀態，抽1檔可連捷。

第7場三班1650米，「愛意龍」來自新西蘭，質素未必太高，但做完喉部手術後今季演出穩定，對上兩場草地都近，而季初試泥閘走勢吸引，況且在新西蘭贏過膠沙地，轉場問題不大，今場即使外檔，但應可擺前一些，有權扳回一仗。