【進階選項】威武良駒可拚則拚

馬匹雖然身形龐大，其實除膽子小外，亦很容易有不同傷患，最常見如韌帶受傷、喘鳴症、心律不正及流鼻血，其他尚有氣管多血但要分程度、氣管多痰等等，上述病徵都可以令馬匹交不出水準甚或未能出賽。上周六英國冠軍錦標，今季戰無不勝的明星馬「經濟科」只得第6，賽後被發現流鼻血。在港流鼻血兩次須硬性退役，希斯搞這類馬最有一手，「人和家興」、「佳運發」及「智智多寶」雖然健康曾受挫折，但季內仍可相繼交出頭馬。

第2場「威武良駒」與「智智多寶」同屬「遙遠星空」子嗣，上季3月試閘後流鼻血，連同上季復出已跑4場，今季初出谷草沿欄追回第5，上場增程1400米效果一般。記得早在9月初蔡明紹試泥閘可以跟好位再加速勝出，「遙遠星空」一族普遍擅泥，加上外祖父亦為美國泥種Bernardini，轉場出到潘頓排到好檔，正如上文所說，已有流鼻血底亦無保留必要，可見真章。

頭場柏廐「果然得」季內搏了兩席亞軍，今次同樣轉戰泥地。與同父廐侶「話你知」毛色及跑法完全不同。剛轉4歲新西蘭馬可以季內未開氣下連續兩仗在1800米上名，反映本身氣量相當充沛。上季尾7月布文替牠試短途泥閘，直路大步追近，再看外祖父為前美國肯塔基打吡冠軍「靈駒」，泥地性能可能比草地優勝，不過起碼要跑一哩以上，難得今次有五班1800米，要把握黃金機會。