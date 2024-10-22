【三重彩地帶】泥地性能「原」來咁勁

第2場五班1200米，「星火燎原」上場初跑同程排9檔起步唔快，焗走外疊兼遇慢步速，在逆境下卻愈追愈有，只不敵五班實力指標「日日獎」頸位，場地性能屬中上，以往的三零部隊迎來突破，4歲馬有過路程經驗可期再進。

巫廐40分「快馬加鞭」跑第5場四班賽，「最多歡笑」獲廐侶讓路，必具戰意。姚本輝加潘頓上季上名率逾五成，今季首度攜手的「威武良駒」連番失望，突然強配有心拚個明白。「醒目勇駒」配董明朗上季獲1W1P，可能比近兩仗的潘頓更合拍。「錶之多多」同程泥閘放返大勝8乘，比1050米閘可信性較高。

第7場三班1650米，「精英雄心」上季尾贏同程姿態誇張，今季初出1200米路短都上名，熱身後再贏泥閘，操勇後瞄準一哩，勝券在握。「精彩動力」同程配黃智弘5次全跑前5名，人馬合拍，可跟「精英雄心」串翻版Q。

「好好心得」爛船仍有三斤釘，返回三班具競爭力。「都靈福星」上場同程跑第3但已被甩開4乘多，能力唔差，惟評分處高位，位望較高。「奮鬥心」不斷轉場轉程仍只得個近字，初試泥地換上今季神勇的潘明輝，有點憧憬。「愛意龍」新西蘭贏過膠沙1550米，轉泥非無的放矢。■海東