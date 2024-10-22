【耀眼精選】英雄本色進步嚟料

今期上演8場全泥夜宴，場地狀況主宰一切，同一批馬響唔同嘅跑道內外蝕情況，可以跑出完全唔一樣嘅賽果。

季內先後有4個賽日編有兩場泥地賽事，9月15日明顯內蝕，當日勝出首場泥地賽嘅「勁先生」全程三疊推進，另一場贏馬嘅「勝意龍」就守跟前二疊有遮擋位置，就算對面直路尾至彎中有大把時間切埋欄，潘頓都不為所動，寧願蝕啲腳程都唔要條欄。

9月22日，兩場泥地打疊跑，對面直路同彎位內欄最蝕，二疊最好，三疊蝕少少，四及五疊雖然蝕腳程但賺番場地，條件好過一同三疊，去到最後直路埋欄一及二疊係啜腳嘅沼澤地，內欄衝刺基本輸咗九成，反而掟出五疊過外仲着數。

9月28日，兩場泥地繼續內欄不利，不過就冇早兩期咁嚴重，唔同嘅係呢次直路除咗四及五疊，八及九疊都似乎特別乾爽。

10月6日，明顯埋欄最着數，二疊已經開始蝕，不過去到尾場雖然繼續內利，但就冇第1場泥地咁誇張，二及三疊都有得跑吓。到底今次全泥宴，跑道會係內利定內蝕？最理想做法當然係睇完頭兩場至出手，不過都要小心單日轉向，總之記住步步為營。

「英雄本色」5戰全部雙位數，不過季內兩仗開始輸近，「千秋巨子」一族轉跑泥地隨時變身。