【分秒在握】試準郁手收穫豐盛

香港中文愈來愈普及，不過始終係國際大都會，中英文並行並無不妥，而這亦方便了一批歐美旅客，因為他們來到香港，至少可以看到熟悉的文字。韋達係老香港，深明省招牌之道，今次「豐盛多彩」試準可郁手。

馬會多年來亦係中英並行，只係有時候會有時間先後之別，例如賽後報告，大多情況先有英文，然後再有中文譯本，這源於不少騎、練都係外籍人士，而競賽小組亦以英語為主，因此賽後報告先有英文絕對可理解。

不過由筆者入行至今，有兩樣資訊一直以來都只得英文版本，中文版本欠奉，這就令筆者深感不解。其一是報名時的延遲報名，有哪一組不夠數可延遲報名加入，永遠只得英文版本。其次係試閘結果的特別事項，例如馬匹合格不合格等，若然純粹合格不合格當然易辦，但有時複雜如「試閘及檢驗結果有待公布」又或「試閘不合格及馬匹未能接受檢驗」等，何解馬會將此兩項資訊忽略了數十年之久呢？簡單如馬匹退役或轉倉，都有中英文版本，希望上述兩項資訊可以睇齊，方便同行。

今次泥地賽，韋達上季尾接手「豐盛多彩」，草草跑了一仗就抖暑，踏入今季明顯做足工夫復出，先跑一仗泥地一哩試場地性能，繼而上仗出爭田草1800米快放試長力，既摸準了場地性能，又對長力有信心，今次即出王牌跑泥地1800米，看來這匹轉倉未交代之輩，係時候出擊了。

■長風