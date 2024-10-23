【場地點樣】夜賽轉戰泥地　硬度計指數9.67

賽期嚟到10月下半段，又係兩個草場一年一度轉鋪冬草交接期，今個星期兩次賽事亦有相對變動，今晚夜賽率先轉跑泥地，輪到周日賽事就會舉行全季唯一谷草日賽。

講番今晚沙田全泥夜賽，共編8場賽事，開跑時間為晚上7時15分，跑泥場地情況備受關注，就目前場地掛牌情況，預測為「好地」，硬度計指數為9.67。

雖然目前硬度計為9.67，但以慣常耙地情況，估計臨場指數會更加偏高，以慣常泥地夜賽模式，前置型馬匹，始終較留後衝一段馬匹，跑法上較為有利，甚至直路沿中外疊衝刺馬匹，會較沿欄內疊場地情況理想，今晚半數更為1200米賽程，相信馬迷由呢項途程入手更有根據。

開季日賽合共只跑過8場泥地賽事，數據欠缺參考性，先就上季舉行4次泥地夜賽作為概括，成績以艾道拿做一哥，累積5W，亦係勝出率最高騎師，其中更以1200米途程視為強項，共佔4W，今晚有「高明力量」、「酷霸王」與「自強不息」3匹實力坐騎，大有機會再添頭馬。

田泰安停賽，泥地賽事少了一位投注對象，改向潘頓與布文兩位澳洲幫埋手，上季表現固然穩定，新季亦於泥地各自開胡，以今晚一手坐騎，仍值憧憬。