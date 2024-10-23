東瀛大軍來勢洶洶　19路大軍強攻育馬者盃

將於11月1日、2日响美國德爾馬馬場舉行嘅美國育馬者盃賽期，東瀛大軍來勢洶洶，分別來自美浦同栗東兩大訓練基地，合共19匹賽駒，已經响昨日安全抵埗，衝擊今屆育馬者盃賽事。

比起去年只得9駒參戰，東瀛大軍激增至19駒參戰，絕對係歷史新高，而呢批馬將會參加兩日檔期合共11場賽事，當中6匹2歲精銳，就會參加首日未來新星系列(Future Stars Friday)賽事，其餘13匹賽駒就會出戰翌日各項G1大賽，包括咗育馬者盃經典大賽同育馬者盃草地大賽兩項最高榮譽，兩場賽事將會成為越洋轉播賽事戲碼。

美國育馬者盃經典大賽之中，東瀛大軍將會有3駒列陣，馬迷熟悉嘅「盈寶奇嶽」、「取勝秘技」同埋响今屆肯塔基打吡影相飲恨嘅「青春永駐」，而美國育馬者盃草地大賽，就有「大帝」同「利森名園」，當然亦不乏响本土不敗之師到此參戰，包括7戰全勝嘅Awesome Result，將會出爭育馬者盃雌馬經典賽。

追溯上次响德爾馬舉行嘅美國育馬者盃大賽，係响疫情初期嘅2021年，該役賽事東瀛大軍，分別憑矢作芳人訓練嘅「唯獨愛你」與Marche Lorraine ，揚威育馬者盃雌馬草地大賽同育馬者盃雌馬經典賽，又睇吓今年咁強陣勢，東瀛大軍係咪可以再創新高，擸走更多獎盃。