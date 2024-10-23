總獎金1.26億！58匹G1冠軍報戰國際賽！

2024年香港國際賽事將於12月8日在沙田馬場舉行，吸引多達191匹世界級精英賽駒報名競逐，包括58匹一級賽冠軍。今年這項賽馬盛事的總獎金高達1.26億港元，再次刷新紀錄。

今年主隊代表陣容鼎盛，包括馬王「浪漫勇士」力圖衞冕香港盃，冀成為史上首匹3奪此項錦標的賽駒。「加州星球」已報爭香港短途錦標，力求第2度揚威此大賽日。而新星「錶之銀河」及「嘉應高昇」分別報爭香港一哩錦標及香港短途錦標。打吡冠軍「大至尊」可能會出戰香港盃或香港一哩錦標，而「永遠美麗」及「遨遊氣泡」已報爭香港一哩錦標，後駒也同時報戰香港盃。「維港智能」及「賢者無敵」則已報名香港短途錦標。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「今年香港國際賽事的報名馬匹陣容鼎盛，現時最令人憧憬的是『錶之銀河』及『嘉應高昇』亮相。」

澳洲代表「好天朗」已報爭香港一哩錦標，此駒在杜勒讓賽以近7個馬位之先大勝而回。2023年日本三冠馬后「自由島」已報爭香港盃，其練馬師中內田充正亦為「先見」、「秀逸小島」及「佳日」報名參賽。

日本報名馬匹陣容龐大，包括練馬師矢作芳人7駒，包括為「真命新帝」、「尋夢」、「猛獅闊步」、「春滿世」、「飛迅神王」、「拉威爾」及「青春永駐」，其中「真命新帝」是2024年愛爾蘭冠軍錦標季軍，而「青春永駐」先後揚威沙特打吡及阿聯酋打吡，並在肯塔基打吡大賽跑獲季軍。

練馬師堀宣行已為「鍵琴高奏」、「野田猛鯨」、「跨國世遺」、「里見夢境」、「櫻花永放」、「精緻磚塔」及「盡掌握」報名參賽。另一位日本練馬師杉山晴紀旗下則有4駒報名，包括「賢德之君」、「駿天宮」、「傲蹄巴魯」及「愛勁利」，其中報爭香港短途錦標的「賢德之君」，9月在中山揚威短途馬錦標，該賽跑獲亞軍的「濠城」同樣已報名競逐香港短途錦標。

3歲星級賽駒「遠觀天象」剛於2024年勝出NHK一哩賽，此駒已報戰香港一哩錦標。其餘曾勝出一級賽的日本報名馬匹包括「寬道路」、「絕技」、「地標圖形」、「匯兩川」及「艷玫華彩」。

「歌利巨人」今年攻下英皇錦標，此駒已報爭香港瓶及香港盃，練馬師葛威法還可能會派遣「悉力」及3歲後起之秀「格倫島」參賽。「格倫島」的馬主阿加汗同時擁有「環礁絕色」，此駒亦報名參賽。郗國思麾下的「譽滿杜拜」已3度在港上陣，今年或會再度來港挑戰香港瓶。

岳伯仁今年為15匹賽駒報名參賽，「多產巨匠」同時報爭香港盃及香港瓶。至今未嘗一敗的英國經典賽冠軍「唯妙唯肖」或會參加香港瓶，而「盧森堡」則同時報名角逐香港盃及香港瓶。由艾柏賓訓練的「桀驁之戀」今年曾以勁勢攻下遮打盃，預料將會挾強勢重臨香港。

法國共有6匹一級賽盟主報名參賽，包括「道安問候」、「鮮紅葉」、「送達駒」、「奇力駒」、「別具風味」及「歌利巨人」。「別具風味」出道迄今6戰全勝，包括紀爾斯大賽，廄侶「送達駒」則於今年攻下杜拜草地大賽，此駒已報爭香港盃。

法國練馬宗師費伯華有可能派出「極狂迷」及高多芬名下的「侯爵」，力爭個人第4度摘下香港瓶。

澳洲也有多匹一級賽盟主報名參賽，包括「精緻之道」、「實幹牛仔」、「川河陸駒」及「湖中仙子」。此外，「不戰而勝」已報爭香港瓶，此駒去年成為22年來首駒於同年包辦考菲爾德盃及墨爾本盃兩項一級賽冠軍。

澳洲練馬師馬漢雅已為4駒報名，其中「勝算公爵」最近攻下考菲爾德盃，其餘3匹報名馬包括「盡展本性」、「君權至尊」及「摯誠推介」。

德國賽駒「月正滿天」、「直接簡單」及「會說善道」也報名參賽。「月正滿天」為雙料一級賽盟主。英國賽駒方面，「樂於助人」已報爭香港短途錦標，該駒曾兩勝皇家雅士谷賽期的一級賽。「齋月」、「布拉格」、「大搖大擺」、「遠飛標槍」及「港邊小區」也有可能代表英國來港參賽，而前曼聯領隊費格遜爵士與其他馬主合股擁有的「飛舞心靈」也在名單之列。由文令山訓練的「盛威」已報爭香港瓶，此駒去年勝出準則國際大賽，並於今年的愛爾蘭打吡跑入亞軍。

加拿大有兩匹賽駒報名，分別是艾壇登馬房的「關鍵飛莉」及祁斯廄下「志在有財」，兩駒均於上仗在活拜勝出一級賽。美國有多匹一級賽盟主報名參賽，包括「約翰領先」、「勇幹探」、「伊希溫古」、「貴氣派」、「力擊」、「風趣高材」、「金火鳳」及「長橋致遠」。由葛馬克訓練的「平靜第一」也已報名，該駒最近一仗勝出二級賽。

新西蘭今年有「神聖之里」及「正面思想」報戰。巴林有「名俠」及曾勝出三級賽的「狂放球星」兩駒報名，而新加坡則可能會派出「林家灑脫」加入戰團。