【戰況R3】羅富全：楊明綸上仗後話天威要增程

羅富全馬房上仗作季內初出跑谷草1200米成為熱門，不過表現麻麻，今次再配楊明綸轉戰泥地一哩卻大變身，臨場更由24倍著綠格至15倍開跑，結果爆冷勝出。今場跑第2名為黃智弘「歡喜福星」，梁家俊大熱門「客家之光」跑第3，艾道拿「美麗歡聲」跑第4。

賽後，羅富全表示「天威」之前畀楊明綸試谷閘，試完傾過係咪要跑長啲，但之後照跑谷草1200米，楊明綸跑完匯報話要跑長啲，睇性能係1400至1600米，可能再長少少都OK。「天威」試過泥閘冇咩問題，所以今次增程轉場1650米一試，而睇完今日頭兩場似乎有得居中冚上嚟，所以就指示楊明綸照辦煮碗，騎師跟足指示贏馬。雖然「天威」未跑過泥地，但羅富全表示接手後咩都試下。

羅富全向來比較少收轉倉馬，佢解釋因為馬主仲有隻「健而快」放喺佢度，而馬主問可唔可以接收「天威」試試，佢睇過「天威」上季尾其實有場跑得唔差，所以都收咗「天威」，現時交代到都好滿意。「天威」贏馬後可能都會跑住泥地先，但唔會抹殺跑草地嘅可能性。

第3場賽果：10-7-6-5

二重彩賽果：10-7(最後賠率105)