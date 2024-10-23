【戰況R7】洞悉先機！伍鵬志：我對3駒嘅信心咁啱順序返嚟！

伍鵬志注定做今晚最佳男主角！佢繼「陽光寶貝」、「機械騎士」起孖之後，直路贏埋由潘頓策騎嘅「都靈福星」，唔單止咁，今場亞軍巴度「堅闖」同埋潘明輝「奮鬥心」都係佢馬房，個人連中三元兼包辦今場$5,243三重彩，係佢首次包T之餘，亦係第1次包辦馬房Q，你話邊個夠佢威？今場跑第4名為黃智弘「精彩動力」，班德禮1.6倍全熱門「精英雄心」末段腳軟倒灶。

賽後，伍鵬志好開心包辦三重彩，「都靈福星」目標早定喺今仗，佢對於今場3駒嘅信心，剛剛都順序返嚟。伍鵬志認為「都靈福星」抖暑後成長咗，北半球慢慢成熟，上次二班泥地跑得好，今次跑三班雖然要負重磅，但有潘頓幫手，騎師發揮得好，同時希望二班中長途賽事多番啲，畀隻馬發揮所長。

至於「堅闖」上仗在谷草三班已經跑第4，今仗承接到上仗表現，名次有所提升，希望下場跑得更好。而「奮鬥心」其實草泥都接近過，之前泥閘試得好，所以今場先跑泥，但此駒仲有大量學習空間，而且體型細小輸蝕啲，不過巴西馬4歲仍有上望空間。

此外，伍鵬志表示今季能承接上季成績，現時對成績感到滿意，踏入11至12月，希望頭馬陸續有來。

第7場賽果：2-7-3-4

二重彩賽果：2-7(最後賠率87)