【賽後報告】天天耍樂撞閘流鼻血退出　黃寶妮良駒好友搶口敗

是晚賽後報告撮要：

第1場：賽後，鍾易禮報告，「高氣派」不適應在全天候跑道上在其他馬匹之間競跑。賽後，「神煞金剛」周俊樂表示，他的馬鞍於起步後不久向後滑移，令他在陣上陷入略為不利的處境。「果然得」流鼻血。

第2場：「高明力量」在開閘的同時煩躁不安，出閘笨拙及失地。過了900米處後被碰撞及失去平衡。賽後，艾道拿表示，坐騎於躍出時失地，不利發揮，這是坐騎表現令人失望的主因。「最多歡笑」躍出時向上跳躍及昂首，因而失地。直路上外閃。賽後，蔡明紹表示，坐騎於起步時失地，其後在直路上難以追前。

第3場：「桃花多」氣管內有很多血。「歡樂老撾」在直路上對催策反應僅屬一般，過終點後數度咳嗽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：賽後，潘頓表示，首次角逐全天候跑道賽事的「錢多多」不適應在此跑道上作賽。

第5場：「天天耍樂」入閘後以後足豎立，撞到頭部，導致兩邊鼻孔均有血。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。其後被發現鼻骨受傷。內窺鏡檢查確定血液因上述受傷而出現，而非源自肺部，此駒因而不被視為流鼻血。小組裁定「天天耍樂」必須接受閘廂訓練而令司閘員滿意，繼而試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

霍宏聲因以正手鞭打「果然僥倖」馬鞍前方的位置而被警告。賽後，霍宏聲報告，坐騎能夠領放，其後在直路上受催策之際內閃及難以被力策至終點。「火神神樂」氣管內有很多血。「必先生」氣管內有很多血。

第6場：賽後，見習騎師黃寶妮報告，「良駒好友」在領放時搶口，因而在直路上衝刺乏力。

第7場：賽後，班德禮報告，「精英雄心」沿途走勢暢順，直路早段起初對催策交出反應，其後於末段未能以勁勢衝刺，他未能就坐騎的表現提供任何解釋。練馬師廖康銘告知小組，他滿意此駒的表現，他認為此駒是晚作季內第2仗，應能從中獲益，尤其今仗較季內首仗增程450米。

第8場：「凱旋星光」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「福國寶」右後腿不良於行。