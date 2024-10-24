相隔近兩年重臨日本　杜滿樂周末披甲首戰京都

歐洲歇冬期，又係一眾騎師爭位去日本客串嘅黃金時間，繼早前嘅薛達祺，喺日本人氣極高嘅杜滿樂崔護再來，本周末起京都馬場開始披甲，一直騎至聖誕節前嘅六、日打疊賽期(12月21日、22日)，為期兩個月。

由於之前罰分滿額，條例所限令杜滿樂無緣申請去年客串牌照，對上一次於2022年客串至今接近兩年，終於可以再次人紙申請。雖然闊別咗一段時間，佢已經聯絡咗一班曾經合作嘅練馬師如中內田充正、藤原英昭與齊藤崇史，爭取支持，不過跑完呢個打疊賽期，下星期就仲會為日本賽駒，飛去美國出戰育馬者盃檔期，包括當中再騎「大帝」列陣育馬者盃草地大賽。

杜滿樂首戰京都，主要因為兄長杜滿萊喺呢度社區居住，因利乘便就會先喺京都競馬場披甲，次日就會轉戰東京競馬場，並且將會夥拍「野田猛鯨」出戰重頭戲秋季天皇賞。甚至佢跑完美國育馬者盃賽期，跟住一個禮拜就會出戰另一場重要一級賽，1600米嘅女皇伊利沙伯二世盃，佢亦已經卜定外線坐騎，當中由高野友和訓練嘅「艷攻華彩」，將會出戰主題錦標。