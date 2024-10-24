【賽馬以外】佢仲有咩做唔到？

如果伍鵬志上季泥地唔係只得2W嘅話，可能就唔會臨尾輸咗畀呂健威，失落冠軍練馬師寶座。估唔到今季開咗唔夠兩個月，伍廐泥地頭馬數目已經多過上季，事關尋晚憑「陽光寶貝」、「機械騎士」同埋「都靈福星」連中三元，話咁快已經喺泥地贏咗3W，仲炮製馬房首條三重彩，仲要係按照佢心目中馬匹機會高低，順序跑第1、2、3名，筆者真係唔畀個「服」字佢都唔得啦。開倉啱啱第3季，已經試過爭冠，又贏到分級賽，依家包辦馬房三重彩，又多次派馬遠征海外，真係瓣瓣掂，咩都難佢唔到。反觀另一位同樣第3季在港開倉嘅練馬師就……

作為練二代，點會冇壓力。伍鵬志開倉固然係意料之內，只係對筆者嚟講，就真係比想像中快，依家證明牌照委員會眼光好，有料嘅人絕對值得早啲畀位佢哋上嘅。由第1季41W，去到上季爭冠贏咗69W，兩季加埋有110W，其實呢個數字，唔少倉主真係要3、4季先交到出嚟，咁筆者就算將佢列為蔡約翰、羅富全、方嘉柏呢啲級數，兩季過百場頭馬，廐內啲子彈應該用得七七八八啩，就連對上5季都有50W以上，上季戲劇性咁追過伍鵬志封王嘅呂健威，今季初都冇咁強勢，尋晚呂廐仲高掛免戰牌，反而伍鵬志喺冠軍之爭輸完短頭，依家又以15W排榜首，究竟係伍廐馬勁，抑或伍鵬志功力出神入化？筆者真係唔知，應該兩者皆是啦。

伍鵬志最犀利嘅地方係令到廐內馬匹長期好狀態，然後不斷上陣，正所謂有得出先有得贏，呢方面伍鵬志係冇得輸。仲記唔記得「我為您」上季去到11月尾就擸咗5W，而佢今季暫時15場都係由不同賽駒拎返嚟，一方面係馬房子彈多，另一方面就係透過頻頻出賽，博一次遇啱有利形勢執番場，呢啲部署既可爭成績，又能同馬主交代，呢啲咪高手囉。同埋如果呢批季初成功交代嘅馬，有一半可以贏多W嘅話，加埋都有7、8場，對爭冠極大幫助啦。

依家講爭冠好似有啲早，暫時似乎係伍鵬志、希斯同埋方嘉柏三頭馬車格局，而伍鵬志犀利嘅地方就係用人，今季暫時有7位騎師幫佢贏過馬，分別係潘頓、艾兆禮、何澤堯、潘明輝、鍾易禮、田泰安、巴度，當中潘頓贏6W最多，咁好正常，要爭冠軍梗係要搵冠軍騎師幫手，但其餘用人就非常彈性，而佢亦好識得因應馬匹性能，搵番適應嘅騎師出擊，就以鎮倉寶「錶之銀河」為例，跑法上的確有啲似「金鎗六十」，咁搵後駒嘅好拍檔何澤堯操刀，就非常合理啦。

暫時伍鵬志有咩未做到？應該係做冠軍、贏一級賽同埋攞到遠征頭馬，呢3樣暫時似乎以贏G1最有可能於短期內完成，始終「錶之銀河」係今屆香港一哩錦標嘅港隊希望，而做冠軍就真係要睇吓季中咩情況，始終蔡約翰都係變數。至於遠征頭馬？咁要睇吓「錶之銀河」情緒會否變得更穩定，適合遠征先得喇。

■山無陵