兩匹一級賽盟主補報香港國際賽　包括川河佳駒！

2024年浪琴香港國際賽事將於 12月8日在沙田上演。兩匹一級賽盟主「川河佳駒」 及「初日高升」已於補充報名階段報名參賽，有機會在這項旗艦賽馬盛事中亮相。

「川河佳駒」曾攻下蘭域堅尼1600米及葉森讓賽1600米兩項一級賽，而「初日高升」則曾勝出一級賽日本二千堅尼2000米。兩駒報名之後，今屆浪琴香港國際賽事的報名馬匹總數增至193匹，當中的一級賽冠軍則增至60匹。

由布烈治訓練的「川河佳駒」已報爭浪琴香港一哩錦標1600米一級賽。「初日高升」則同時報名競逐浪琴香港盃2000米一級賽及浪琴香港瓶2400米一級賽。

「初日高升」於2023年攻下日本二千堅尼（2000米一級賽），成為首匹出道第3仗即勝出這項大賽的雄馬，締創歷史。

這匹手塚貴久馬房佳駟其後出戰2023年日本打吡大賽2400米一級賽，跑獲亞軍。此駒將於週日（10月27日）角逐秋季天皇賞（2000米一級賽），而馬會屆時將會越洋轉播這項賽事來港。

2024年浪琴香港國際賽事將上演4項一級賽，分別是浪琴香港盃2000米、浪琴香港一哩錦標1600米、浪琴香港短途錦標1200米及浪琴香港瓶2400米。今年賽事的補充報名截止日期為11月18日星期一（香港時間下午6時），而各項一級賽的獲選馬匹名單將於11月20日星期三公佈。