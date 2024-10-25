【分秒在握】贏得清脆好有氣勢

若然問任何一個資深馬迷，今季伍鵬志成績勁嗎？怕且十之八九都可以立即答你：「勁！」。將問題延伸，希斯今季成績勁嗎？相信亦有大部分馬迷可以即刻回答：「勁！」。甚至乎，你問廖康銘，相信答案都是一樣，但換轉是方嘉柏呢？恐怕未必即刻有答案，但其實看看練馬師榜，伍鵬志領先取得15W，而方嘉柏其實亦有12W排第3，只不過方嘉柏經常贏一些較不起眼馬匹，令馬迷印象較矇糊而已。

不過在柏廐一眾頭馬中，卻有一駒令筆者印象較深刻，就係今次列陣第2場三班1800米的「大千氣象」，此駒季內在總場次051出場爭谷中一哩，結果全程蝕住位之下，居然可以贏到「我做到」全無抵擋之力，用大把在手來形容係合適不過，賽後由72分加至79分仍可以爭三班，雖然要負到135頂磅，但觀乎蹄下敗將「我做到」再出都可以大熱取勝，就更加反映了「大千氣象」的厲害。

今次「大千氣象」增程出爭1800米，此駒上季就試過贏完谷中一哩再在1800米添食，今次頗有依樣畫葫蘆味道，難得抽埋3檔靚位，取位更機動之下，應大有機會再下一城。