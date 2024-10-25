神鞭輝翻身之作 卓倫谷再向日本進發

日本中央競馬會宣布，贏出三項一級賽嘅英國賽駒「卓倫谷」（Charyn），已經確定參與11月17月舉行嘅一哩冠軍賽，並於11月6日飛抵關西國際機場，安排於三木馬匹中心進行檢疫。

剛剛响英國煞科戰中，「卓倫谷」响蘇兆輝胯下，力壓「送達駒」，勇奪女皇伊利沙伯二世錦標，亦證明咗呢匹灰獸，已經躋身歐洲頂級一哩馬行列，今次遠征日本，更加成為這項賽事相隔13年之後，再有海外賽駒參戰。

由於「卓倫谷」早前已經宣布，明年初就會正式退役轉作種馬，响英國煞科日勝出大賽之後，卻未有為此駒劃上完美句號，而係再考慮遠征日本跑多場，其實都與練馬師韋利安有多少情意結。

韋利安的日藉妻子Hanako曾在日本中央競馬会（JRA）附屬機構工作，也曾是Darley在日本的賽馬總監，而其胞姐則嫁給了著名練馬師中內田充正，今次韋利安攜眷領軍返日本參賽，自然期望能夠取得佳績。

蘇兆輝將會係首次响日本參賽，而佢亦好期待呢場賽事，自去年五月，因違反博彩條例而被香港賽馬會判處停賽十個月，刑滿重返英國馬壇重新開始，機緣巧合接到「卓倫谷」帥權，就此擦出火花，先後揚威英法一級賽，為其打響招牌。

雖然蘇兆輝失意香港，話唔定今次夥拍「卓倫谷」遠征交出表現，考慮日後入紙响日本客串亦唔奇。