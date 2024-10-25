【初出馬介紹】 3匹練馬師團體賽駒登場
2024年10月25日 13:40
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「郎日自強」前身為「天從人願」，喺澳門10戰2冠5亞2季。（圖片來源：澳門賽馬會）
星期日谷草日賽有9匹初出馬，包括1匹自購新馬同8匹自購馬，主要集中喺下半場賽事。8匹自購馬中，有3匹係練馬師團體馬，分別為跑第8場三班1200米嘅「郎日自強」、「友愛心得」同跑第10場二班1200米嘅「韋金主」。當中文家良旗下嘅「郎日自強」為澳門自購馬，前身為「天從人願」，而大衛希斯旗下「友愛心得」則沿用澳洲馬王「樂觀派」綵衣，韋達旗下「韋金主」來港前則在一級賽澳洲堅尼大賽跑第6，評81分起步。
R4 翠湖烈風(PPG)
馬房：賀賢
父系：U S Navy Flag
母系：Wentwood Parade
同父系馬：江南勇士
馬房上季至今初出即勝馬：無
R8 朗日自強(PP)
馬房：文家良
父系：Starcraft
母系：Don't Tell Clang
同父系馬：最多歡笑、好如意
馬房上季至今初出即勝馬：無
R8 競駿皇者(PP)
馬房：游達榮
父系：Holy Roman Emperor
母系：Emirate Jewel
同父系馬：好勁力、精明勇駿、顏色大皇
馬房上季至今初出即勝馬：無
R8 友愛心得(PP)
馬房：大衛希斯
父系：Smart Missile
母系：Remlaps Jewel
同父系馬：聰明導彈、堅又威、威力飛彈
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R8 幸運夥伴(PP)
馬房：羅富全
父系：Ilovethiscity
母系：Two Sugars
同父系馬：加非凡、八駿笑昇
馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞
R9 品德寶寶(PP)
馬房：文家良
父系：Cable Bay
母系：Ahhhh
同父系馬：超勁寶寶
馬房上季至今初出即勝馬：無
R9 馬力(PP)
馬房：羅富全
父系：Harry Angel
母系：Romneya
同父系馬：無
馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞
R9 樂勝天下(PP)
馬房：姚本輝
父系：U S Navy Flag
母系：No Tricks
同父系馬：江南勇士
馬房上季至今初出即勝馬：無
R10 韋金主(PP)
馬房：韋達
父系：Rubick
母系：Keep de Rose
同父系馬：球星、包裝天將
馬房上季至今初出即勝馬：無