上季谷草日場　輝哥試過中三元！

季內唯一一次跑馬地日賽將於周日舉行，練馬師姚本輝近兩季谷草日賽例有頭馬交出，往績極佳，上季更連中三元。今次賽事姚廐共遣7駒參戰，當中上周三谷草夜賽爆冷的「生生勝利」，打鐵趁熱再戰勝途1000米，今戰誓要延續連勝佳績。

姚本輝近季谷草成績向來是信心保證，今季亦如是，上周三谷草夜賽一口氣憑「生生勝利」及「得意佳作」成功起孖。周日谷草日賽擺明有備而來，第7場新勝谷草1000米之「生生勝利」，由原來贏馬配搭霍宏聲改配蔡明紹力爭連捷。畢竟今場賽事，霍宏聲有「顏色王子」（已退出）與「日頌月讚」兩匹坐騎可選擇，而「生生勝利」只是在兩星期前人馬首度合作，也許騎者亦未料到馬匹會匆匆再戰。霍宏聲縱使未能為「生生勝利」效勞，但由蔡明紹接手戰鬥力未有絲毫減弱，今戰伺準贏馬途程力爭連捷，切勿因換人而看輕。

你知我得檔靚謀突破

雖然霍宏聲無緣再策騎「生生勝利」，但姚本輝對於這位贏馬功臣依然委以重任，第5場今季兩配艾兆禮全上名的「你知我得」，則由霍宏聲操刀，比起一連兩仗排檔欠利，今次抽排2檔必謀突破。

至於上仗季內復出首戰落敗之「風火恆雲」，上季尾最後兩戰於田草出戰1800米取1W1P，上場初戰三班表現欠理想，今戰回降四班形勢截然不同，即使轉場出戰，仍然可視為數胡籌碼。