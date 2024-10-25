川田將雅復出　夥3冠馬后衝擊秋季天皇賞

2000米一級賽秋季天皇賞作為每年日本馬壇焦點大賽之一，今年此賽將於周日在東京競馬場舉行，今屆賽事的15匹參賽馬不乏日本頂級佳駟，包括2022年日本打吡冠軍「勝局在望」及2023年日本三冠馬后「自由島」。 騎師方面，在日本中央競馬會騎師榜上領先的李慕華，將與川田將雅同場競逐。

暫列騎師榜次席的川田將雅，現時落後法國籍好手李慕華30場頭馬，他在上周六在賽事剛過終點時被拋下，倒地時頭部受衝擊。川田將雅因而被迫缺陣翌日舉行的菊花賞，但本周可復出，周日夥拍雌馬「自由島」出爭秋季天皇賞，這匹佳駟出道至今上陣8次均跑入三甲，其中6仗角逐一級賽，各仗均由川田將雅主轡。「自由島」今年在杜拜司馬經典賽跑獲季軍，其後一直休戰，今仗僅是牠今年第2次上陣。

練馬師中內田充正的助手片山裕也周三在栗東的木屑跑道上策騎「自由島」進行1200米快操，片山裕也說：「跑道狀況欠佳，但沒有影響馬兒的最後階段操練。我讓牠順其自然地跑，而牠在最後200米走勢甚佳，狀態比上星期好。」川田將雅上周策騎「自由島」快操，這匹雌馬身形更壯碩，體重較牠去年出爭日本盃時上升了30公斤，此駒在該仗以4個馬位之差負於馬王「春秋分」而跑獲亞軍。

李慕華今仗不但追逐本月個人第3項一級賽頭馬，同時也力爭在最近7屆秋季天皇賞中，第6度掄元，期望能成功達成第2次3連霸。李慕華今仗將為「生活格調」執韁，此駒至今未贏過一級賽，而秋季天皇賞將是牠在日本角逐的首項頂級賽事。

「生活格調」去年競逐香港瓶後休賽，今年5月才復出，首仗角逐三級賽新潟大賞典時表現遜色，但翌仗首次由李慕華主轡，即在勝出G3葉森盃。「生活格調」其後乘勝追擊，上月攻下二級賽產經賞。

李慕華周三連續第2周為「生活格調」主操，練馬師田中博康說：「李慕華操後表示此駒仍需要多點打磨，所以我安排他本周繼續為馬兒主操。『生活格調』現時狀態更佳，對鞍上人的策騎指示反應良好，已準備就緒。」

李慕華則表示：「『生活格調』至今仍未取得一級賽冠軍，以挑戰者身份衝擊這項大賽桂冠最合適不過。我希望挑戰『勝局在望』及『自由島』這些勁敵，而馬兒正值佳態，相信屆時能夠交出最高水準。」田中博康與李慕華合作無間，對上4次拍檔競逐分級賽均能奪標。