布文谷草日賽初體驗揸成手好牌

布文上季由於停賽關係，錯過唯一跑馬地日賽，周日將面對谷草日賽初體驗，信賴歷來谷草出色表現，今季度已於谷草夜賽累積6W，成為此間贏馬最多騎師，今戰「夫卜」坐騎質量兼備，與方嘉柏合作屬信心保證，「星運皇爵」與「大千氣象」兩匹新勝馬於首兩場分途出師，有望造就OK哥率先搶分。

雖然布文於對上一次谷草夜賽交白卷，跑馬地連勝紀錄斷纜，但今季依然成為谷草最多頭馬騎師，6W之中，更有4W來自方嘉柏，9月25日賽事更加連中三元，出馬4匹餘下一駒亦跑季軍，入圍率百分百，明日直落3場率先為柏廐效力，自然值得優先憧憬。

星運皇爵開竅爭連捷

出戰頭場「星運皇爵」，北半球馬踏入今季適應水土，布文剛戰取勝於田草1400米，後上衝刺力強，明日轉場出擊，谷草1200米至今未贏過，卻有連番接近走勢，既然新勝開竅，以練者與「星運」系深厚淵源，布文落場必然更加肉緊，可望打鐵趁熱再取得頭馬回來。

以「大千氣象」上季打疊贏馬表現，先由布文取勝於谷草1650米，然後升班輕磅換巴度增程於1800米再捷，今次部署如出一轍，稍有不同今仗加至頂磅，布文卻不必為造磅而煩惱，縱使頂磅迎戰，馬少場合所遇對手非強，力足再捷，然後升上二班去。

此外，於谷草一哩起家之「川河首駒」，開季連續兩場跑短，已收熱身之效，今次強配重返勝途，出戰第3場四班1650米，機會也是呼之欲出。