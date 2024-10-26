【分秒在握】試準兵來將擋

一年一度的谷草日賽明日開打，雖然係用着同一賽道，但由於日與夜的不同，加上馬匹生理時鐘有別，賽果可以很大出入。溫故知新幾時都有用，上季10月尾的谷草日賽，竟然大利後追馬，放頭馬僅一匹「好友心得」勝出，若然今次情況相若，則隨時出現意想不到的賽果。

第6場四班1800米，不少具近績支持的馬匹列陣，其中「龍船快」及「符號」對上一仗都係放頭勝出，今次會否再着意搶頭？除此兩駒外，前置型馬匹亦不少，例如「皇仁福星」及「國大合」都係能跟擅鬥，因此相信這場賽事步速應不慢，在此情況下，不如一博上仗有走勢的「大將」。這匹4歲北半球馬上季尾開始有走勢交出，季尾最後一仗於谷草1800米後上殺入連贏，僅不敵「春風萬里」而壓倒「龍船快」，頗有山雨欲來之感。

踏入今季，「大將」承手接上季尾升勢，季內復出又係跑谷草1800米，但跑法上截然不同，首次採用跟前策略，結果得第4只輸1個馬位，可以話已試準。巴度跨季一連兩仗主轡都跑得近，一方面反映人馬合拍，另外亦已試準尺寸，未交代之輩既然一再見近，加上埋門試埋大閘磨刀，看來已蠢蠢欲動。