澳門PP第三擊　天從人願變身朗日自強

列陣第8場嘅「朗日自強」，係繼「銀亮濠俠」同「手到齊來」之後，第三匹澳門遺孤喺香港開上前線，以之前2匹澳門友於香港上陣嘅表現，實力就唔多夠班，咁究竟呢匹「朗日自強」，又可唔可以將之改觀呢？

「朗日自強」呢匹澳洲自購馬，去季運往澳門改名「天從人願」服役，短短7個月跑咗10場，但就延續咗佢喺外地嘅穩定表現，澳門賽績只得一場沙地短途落敗，其餘實事就未脫三甲，取得2冠5亞2季成績。

呢匹馬喺當地屬於澳門賽馬會嘅長期支持者譚偉霖名下，今次轉投文廐，成為練馬師團體馬，亦要多得港、澳兩地資深馬主譚少強，佢自己「駿皇」系亦與文家良合作多時，今次亦替老友譚偉霖安排呢匹馬轉運來港服役，當然抱有一定憧憬。

比起伍廐嘅「手到齊來」，「朗日自強」雖然評分稍低，只評76分，但表現更加實而不華，而今次鎖定谷草作為在港首仗，針對澳門賽道模式與谷草接近，適應絕無問題，更何況喺谷草級數稍次嘅賽事，比起要在沙田大場發圍，似乎更有把握。

今次「朗日自強」打正牌頭以練馬師賽馬團體名義，當然都係為名而戰，擺明操足上陣，埋門兩試大閘俱以首名過終點，今場被睇低情況下，敲冷門唔可以睇小。