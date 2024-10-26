覺士盾3連霸　麥道朗100場G1達成！

下個月中就會再嚟香港客串嘅麥道朗，自從攞到佢第99場一級賽頭馬之後，去到100呢個關口卻一直未能突破，不過今日佢終於喺最合適嘅舞台完成目標，憑華禮納訓練嘅7歲馬女「精緻之道」(Via Sistina)，喺滿利谷馬場攻下2040米G1覺士盾，亦係佢繼前年嘅「愛禮物」(Anamoe)、去年香港馬王「浪漫勇士」之後，連續3年揚威呢場G1，兼且攞到個人第100場一級賽勝利，難怪佢賽後都喜極而泣，非常激動。

「精緻之道」今次揚威覺士盾，整個過程充滿戲劇性，因為此駒剛周二由麥道朗試跑時，曾將鞍上人拋跌，兼且走甩3圈，一度令人擔心此駒能否如期上陣，華禮納亦表明狀態若非達100%水平，不會讓此駒出賽，最終此駒可以上陣，並於麥道朗胯下沿途守好位，轉彎前發力追過日本代表兼亞軍「先見」，再遠遠拋離對手，大勝而回，姿態非常驚人，亦為馬主玉龍集團帶來一場重要勝仗。至於賈傑美策騎嘅「側面進擊」(Broadsiding)跑第3名，去年不敵「浪漫勇士」嘅「樂觀派」(Mr Brightside)只得殿軍。

另外，香港好手田泰安亦有參與今屆覺士盾，可惜坐騎Evaporate包尾而回，而佢全日騎3駒上陣，只憑Red Hot Nicc喺一場1000米賽事取得亞軍。