【分分制勝】比較試閘締速　就知「幸運」降臨

今期5匹戰駒有「幸運」二字，當中「幸運星球」、「幸運夥伴」與「幸運遇見」屬於同一路人馬，「幸運夥伴」馬主幸運拍檔團體，成員名單中赫然發現大馬主張月勝的名字，估計馬匹潛力不會差，可惜抵港後進度稍慢，靠放分子若順利帶頭，或可爭點獎金。「幸運」系衝冠希望，除了已推介的「幸運遇見」之外，「幸運星球」同樣值得關注。

第4場四班1200米，「幸運星球」上季曾3度跑完田草1400米，翌仗轉攻跑馬地1200米均取得入圍成績，鎖定谷草短途才出擊，季尾一役更以兩乘多之先輕勝，贏馬時間1分9秒17，快過同晚同班同程頭馬「日馳千里」與「還看今朝」一截，段段高速威力非同凡響，現時留居四班只評49分，非常着數。雖然今季復出再戰勝途，2.9倍次熱慘敗，但上季也是熱完身才好，首回合欠表現未足作準。事實上，「幸運星球」跑過一仗之後，晨課表現顯著不同，月初參加從化1000米草閘，即使出閘起擒失地，但移出外疊望空後卻愈跑愈勁，最後彈開其他對手輕鬆掄元，不論總時間57秒61以及末段締速22秒7，均是當日7組試閘中最快，確認全面回勇。

「幸運星球」今仗重召班德禮，上季人馬合作3次，兩度闖入前4名，發揮不俗。另外，此駒以往出賽，兩度抽1檔，一次跑1400米入Q，另一次於谷草輕勝開齋，貼欄跑特別起勁，今次再跑谷草1200米，又抽黃金1檔，剛巧同場快馬不多，相信可以輕易主宰步速，收復失地。

■明治朗