【張基焦點】發財鴻星谷草夠照

踏入在港開倉第2季，廖康銘成績大幅進步，現時居練馬師榜前列，周日谷戰不乏搶分籌碼，「發財鴻星」試閘表現有進步，轉場出擊隨時變身。另外，「雅典武士」剛戰久休復出也跑近，再用黃智弘減7磅，外檔也不怕。韋達同樣強陣出擊，「幸運星球」與「大將」剛戰雙雙熱門搏失，復課後同樣猛做工夫，狀態明顯提升，可見真章。

第2場四班1800米，「發財鴻星」愛爾蘭自購馬來港前4次出賽，淋地及膠沙地也可應付，跑法極具彈性，馬性乖巧，上季尾在港初出跑田草1600米留後衝一段走勢不差，今季再跑多場，狀態漸漸到位，月初試谷草1700米大閘可以跟住「浪漫勇士」得亞軍而跑贏打吡冠軍「大至尊」，今次轉爭谷草問題不大，值得重視。

雅典武士已試準

第9場三班1000米，「雅典武士」剛戰復出表現不差，拉士即使力弱仍得第5名，考慮到上仗賽前只得一課大閘都近，證明除羊毛面箍效果好，復課後試閘走勢比前勁，即使抽不利的12檔，慶幸同場快馬不多，形勢未必太差，要吼。

第4場四班1200米，「幸運星球」比較慢熱，上仗賽前只得一課大閘，明顯未夠結果次熱倒灶，復課再試大閘，快時間走來有頭有尾，無花無假下今場對手實力一般，可以補中。

第6場四班1800米，「大將」質素不俗，剛戰未熱身狀態未夠，今次檔位理想，復課又試大閘狀態大幅提升，今次遇上相若對手，負輕磅贏面較高，機會樂觀。