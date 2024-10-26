【進階選項】友愛心得夠熟即食

昔日希斯在港從練登上冠軍練馬師時，其靈犀牧場後盾功不可沒。回流後今季成績亮麗，當然亦有賴其3位公子現時打理的靈犀基地，雖然名字一樣但地點已由南澳遷向墨爾本北部，「嘉應高昇」、「球星」、「智智多寶」及「飲杯」等質新馬來港前便由希斯3子訓練，如今亦成為馬房搶分功臣。

第8場初出「友愛心得」是希斯練馬師團體馬，亦用上其馬房著名的白衫黑袖綠斜間，即前澳洲馬王「請放鬆」，現役佳駟「樂觀派」披着綵衣。「友愛心得」周歲價20萬澳元，「智能導彈」子嗣，而半姊是二級賽冠軍So You Assume。可能本身是11月出世，操練循序漸進，只作彈閘及在智朗試一次閘，慢慢讓其充分成長，其實閘已不止一次在前列衝線，故在當地以1.35倍大熱一出即勝。抵港後3課閘，先在從化試1次，然後返港潘頓接手，谷閘紋風未動，再試田草起步順利，沿途所見腳法純熟，剛周一再加面箍試草地而落場用配件，抽到1檔，可如澳洲般憑速度貼欄領放。

第5場「漣心星」是方嘉柏品題潛力新馬，事實上季4戰次次排外檔都能追近。今季首仗復出又排10檔，早段無選擇順勢留在尾疊，直路再次展現後勁追回第6，給我印象是比上季加速力更勁。今場終於抽到5檔好位，正常出閘已可居中競跑，希威森與方仔合作成功率唔高，難得續有這匹敲勝門馬在手，一定跑盡。