【論戰天下】秋季天皇賞　李慕華近6屆贏5次

第170屆（包括春、秋季）秋季天皇賞在東京競馬場舉行。李慕華連捧秋華賞及菊花賞氣勢如虹，今場夥拍「生活格調」爭標。去年3歲來港跑香港瓶熱倒，返日後初出配津村明秀表現平平，但再出改配李慕華即連贏兩場，尤其上場於產經賞守好位展示上乘變速力，東京競馬場3戰2冠1亞，華哥近6屆贏5次，數據強勁。

「勝局在望」力爭歷來第7匹JRA連續4年贏一級賽馬匹榮銜，若然勝出的話，武豊亦會追平保田隆芳7勝天皇賞紀錄。對比去年爭此賽時，「勝局在望」部署更見完整，杜拜走內欄塞車，寶塚就場地變化不合，落敗各有藉口，明年退役轉作種馬，為提高本身價值，可拚必拚。

翻查歷史，要贏天秋一定要馬后，「氣槽」、「伏特加」、「迷人景致」及「杏目」全部家傳戶曉。「自由島」當然具備馬后條件，不過遠征杜拜返日後，右前種子骨韌帶輕度炎症，真正復課只個月多左右，狀態肯定未足。川田將雅亦在上周六墮馬，人馬齊受創，即使馬匹實力強亦只宜作配。

「寶徠歌劇」是應屆大阪盃盟主，出道至今一向準繩且愈跑愈進步，寶塚紀念賽得場地之助，但2200米可能路程嫌長多少，今回師東京跑2000米正合腳法，排到1檔可以守好位跑，倘有雨的話亦可提高爭勝機會。