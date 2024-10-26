【獨門秘技】伍鵬志旺勢繼續「贏」

伍鵬志剛泥戰中三元重登榜首，旗下馬可勤跑又能保持水準，很多時對手演出失準便有機可乘，第2場「逐步贏」今季初出1800米跟跑熱身一仗後，上仗縮程跑一哩難度高，早段如所料未能跟上步速包尾，轉彎前已大力推騎，形勢絕不樂觀下竟在直路後發先至，終點前最後一步僅趕過對手險勝，姿態跨張，中長途馬跑開今賽前還試大閘，動態積極，返1800米亦肯定更合適，當然初跑三班有難度，但長途馬跑銳勢更重於評分，加上今仗只負114磅，受讓「大千氣象」21磅之多，絕對夠條件再贏。

韋達處理轉倉馬一向急進，且好開多數會盡用，上季的「撼天鐵翼」投韋達後至今7戰得1冠3亞2季，最差一仗都跑第5名，另一匹與「撼天鐵翼」同樣轉自黎廐的「紅逸舍」，列陣今日第9場，此駒韋達接手後跑6次，取2冠3亞佳績，尤其上季尾起連續3仗跑谷草1000米得2冠1亞，已找到最佳路程，初上三班僅負「巴薩諾瓦」，今季初出即反先後駒兼攻陷三班，愈跑愈進步，在未轉路程前仍可放心捧場。■西門獨

西門獨Q過關

第2場9逐步贏

拖 1大千氣象4發財鴻星7一支箭

第9場4紅逸舍

拖 3巴薩諾瓦6連連幸運10馬力