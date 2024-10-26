【三重彩地帶】「首」個目標喺今日

第1場五班1200米，「怪獸豪俠」上場泥地一哩非強項，加上黃寶妮跑中距離仍未上名，大敗不足為據，今次回師前仗大勝的谷草1200米兼復配兩捷的潘明輝，戰鬥力提升，複膽靠得住。

「星運皇爵」上仗田草1400米開齋，轉谷縮程贏點卡士。「飛躍精英」近期跑田草有贏有位，轉谷亦是另一駒賺級數。「辣得駕勢」上季同程一放到底，今次1檔也有相若形勢。「有你有我」前次贏馬姿態不俗，但再出飛數偏軟，表現隨即走樣，計馬能力唔懷疑，若然有票數配合可施回馬槍。

第3場四班1650米，「川河首駒」不但是上季四班同程頭馬，上到三班亦在強組入位，之後部署減分，今季兩戰田草由短跑起，熱夠身即回配贏馬拍檔布文，更重要是已報周三同班同程，方嘉柏這類部署只是保險章，今場先搏，有乜差錯也有後着。

「冠寶駒」上場入位見8歲馬戰鬥力保持，希斯的年長分子不能睇小。「紅海勁」在港兩季首戰都上名，同程1檔亦兩戰兩位，處女馬要把握形勢。「久久為金」上場黃寶妮快放潰敗兼氣管有血，換手風大順的潘明輝，隨時蟲變龍。「魔法速遞」用到潘頓當然唔係戥腳，但計馬居四班非超級，縱使強配仍是位望較高。■海東