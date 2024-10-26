【耀眼精選】爆熱落四班變身

季內絕無僅有嘅谷草日賽今期上演，焦點之一係近期發生小型兵變嘅黎昭昇，派出強陣應戰安排8駒分途出擊，擺明不容有失。

作為一個養馬量曾經超過60匹嘅大倉，開季至今只交出1W，成績竟然同上年接警告信嘅丁冠豪、抱恙需遙距督師嘅容天鵬、同埋新開倉嘅游達榮一樣，資源多人一大截，仲要養馬費冠絕同儕，畀着筆者係黎昭昇都真係幾頭痕。

黎廐嘅「魔法速遞」今次由艾兆禮換上潘頓，單計騎功兩位好手應該相差唔遠，不過潘頓話晒係7屆冠軍，對香港兩個馬場3條跑道嘅熟悉程度，佢認咗第2，冇人敢認第1，可以講咪埋眼都識跑。「魔法速遞」今次響佢手上照計可以跑快一個馬位，不過呢一個馬位進步，足唔足夠令呢匹馬以壓倒性姿態獲勝？風險同回報出現背馳，唔反對選做QT膽，不過博W，筆者會改向艾兆禮嘅坐騎「爆熱」埋手。呢匹貴價貨來港至今最叻只跑第3，今次重返中距離，初跑四班係兩大變數，前季曾經響三班谷草一哩同程孭重磅追近，反正單跑最後一段，今仗排最外檔起步，出閘可疊埋心水捉後切埋欄，鬥後勁呢組馬應該冇一匹係佢對手，艾兆禮有機會繼剛周三泥賽「機械騎士」後，再替伍鵬志建奇功。