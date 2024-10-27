【分秒在握】今次有冠軍相

希斯今季維持急先鋒本色，目前以14W排在練馬師榜第2位，僅比伍鵬志少1W，不過細心看希廐馬成績，冠軍比例較亞、季軍高得多，反映馬房搏殺甚準繩。今次「冠寶駒」出爭谷中一哩，難得同場快馬不多，此駒月且戰且走之下，有力帶到。

苗禮德上季散倉，旗下馬星散，「冠寶駒」就落入希斯手，可惜此駒搏來搏去始終未能勝出，在希廐取得3席位置，但就與頭馬緣慳一面。其實「冠寶駒」最大的殺着，係跑法主動兼有相當韌力，而此類跑法，在快活谷可謂大派用場，好可惜「冠寶駒」上季兩度在同程上名，都以頸位之微見負。

來到今季，「冠寶駒」至今跑了3仗，谷中一哩只跑第9名，反而兩次出爭田草1400米，卻得季殿各一，令人不禁懷疑馬匹是否轉了性能，田草更合發揮。其實大家對步速有點研究的話，都會明白前置型馬匹，在慢步速之下自然會較佔優，而「冠寶駒」季內兩戰田草1400米，就正正係遇着較慢步速，因此前置之下，自然跑得較理想。至於谷草一役，則剛好步速不慢，而且全程搶頭之下，還要沿途有「瀧澤飛駒」拍住鬥燒，因此「冠寶駒」入到直路力弱，亦完全可以理解。

來到今次，「冠寶駒」又再回師5捷強項路程，而最難得的，係同場快馬不多，此駒縱排9檔，相信亦可從容切入，田泰安同場騎過多駒均放手而就，明顯係對此駒頗有憧憬，希斯趁馬房當旺，自然希望可替此匹未交代之輩敲響勝鼓。