話明秋季天皇賞步速快　應總1膽3腳睇大賽

今日轉播2000米一級賽秋季天皇賞，馬會CEO應家柏先生預計整場賽事在快步速下進行。星級雌馬「自由島」上季橫掃日本雌馬三冠大賽，其後角逐日本盃只敗於名駒「春秋分」，足證其級數。「自由島」今年只曾上陣一次，3月時在杜拜司馬經典賽闖入季軍，不敵「桀驁之戀」及「大帝」，表現不俗。「自由島」近期操練表現理想，已為復出做足準備，為今賽的頭馬及三甲首選。

「野田猛鯨」上次出賽已是今年3月杜拜草地大賽，牠於末段與頭馬「送達駒」及亞軍「匯兩川」短兵相接，力拚之下跑獲季軍。「野田猛鯨」亦有參與去年的秋季天皇賞，最終跑獲殿軍，今仗首次由杜滿樂執韁，有望跑入位置。

「初日高升」是去年日本二千堅尼冠軍，其後出戰日本打吡時以短距離屈居於「鍵琴高奏」蹄下，此駒上仗於寶塚紀念賽壓過今次再同場的「寶徠歌劇」而跑獲亞軍，今場賽事預計有快步速，對後上跑法的「初日高升」有利，可望入圍。

「北橋」今年4月來港出戰女皇盃跑獲季軍，上仗在二級賽札幌紀念賽作返回日本後首戰，結果成功擊退包括「先見」在內的一眾強手而奪冠，今賽亦具位望。