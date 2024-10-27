CEO尾場有膽有腳　當中有兩隻冷門！

今日跑馬地日賽第10場二班1200米，馬會CEO應家柏先生預期早段步速不慢。「合夥奔馳」自去年12月首次角逐同程取得季軍之後，其後5次於谷草1200米上陣全勝，此駒今季以田草1200米作為復出戰，最終跑獲季軍，表現不俗，上仗首次角逐1400米只跑第7名，今次重返首本路程，加上排得1檔及續由最佳拍檔潘頓執韁，為今場賽事贏位之選。

「華麗再勝」於開鑼日在1200米賽事中，以亮麗姿態打開本季勝門，上仗升上二班角逐，即使面對一眾強手如「氣勢」及「天天同樂」等，仍奮力上前並跑獲季軍，今仗雖然首次角逐谷草賽事，但牠的質素甚佳，是今賽其中一匹三甲分子。

「昇瀧駒」上仗於田草1200米跑獲對前3名馬匹無甚威脅的殿軍，此駒轉戰草地賽事跑得接近，今賽首次由班德禮策騎，相信會於早段將牠留守馬群二疊的中列位置伺機而動，有力上名。「精算暴雪」今年3月勝出同程之後休賽至今，今仗賽前試3課大閘備戰，走勢相當不錯，今賽檔位形勢未算理想，但相信可克服這不利因素，並闖入一席位置。「好友心得」上季在同程取得4場勝仗，今次預計出閘後積極上前並採取前置策略，亦有望入圍。