【戰況R7】9歲老黃忠奪第6W　鍾易禮捧盃破悶局！

第7場四班谷1000米廣東讓賽盃，頭7名堆埋一齊過終點，結果開出3隻冷門，16倍「中華威威」跟外疊好位衝贏，另外亞、季軍17倍「電路七號」同24倍「超強六十」就在內欄偷位竄入P，呢場三重彩派到2萬5千元，爆到杰撻撻！至於練馬師徐雨石，今季第5W到手，而鞍上人鍾易禮亦終於破到逾月不勝悶局，奪下季內第2W，仲捧埋盃添！

徐雨石話今場贏在步速快，鍾易禮冇夾硬隊上前燒，沿途跟個位都幾好，而「中華威威」9歲仍然保持戰鬥力，鍾易禮末段都大大鞭，石哥笑言自己都覺得痛。

馬主陳志新表示賽前對「中華威威」有信心，但未算十足，畢竟今場新馬眾多，而且愛駒喺四班作戰，但佢上場衝刺幾好，今場都展現到好強鬥心贏馬，自己都覺得意外，因為佢贏到四班。

陳生表示，雖然「中華威威」已經9歲，但已累積到6W，今季仲有2W，不時跑入獎金名次，表現忠心準繩，名副其實係愛駒，今場賽前石哥都話睇吓可唔可以盡力喺前段緊守好位，因為隻馬而家唔使一味放頭，今場表現突出。對於愛駒期望，陳生話「中華威威」依家9歲，保持到健康同戰鬥力已經好難得，當然都寄望佢有季內第3W，睇「中華威威」依家都係跑1000米最合腳法。

第7場賽果：10-9-11-1

二重彩賽果：10-9(最後賠率240)