【賽後報告】明心知遇年少多好健康有事

是日賽後報告撮要：

第1場：潘明輝（「怪獸豪俠」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「三代同心」下向內斜跑，導致「三代同心」受擠迫及被帶向內跑壓向「陽光燦爛」，「陽光燦爛」因而同樣受擠迫及失去應有的跑線。經評估潘明輝的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，並且考慮了他的極佳策騎出賽紀錄後，小組裁定適當的罰則為予以譴責。

被查詢有關「飛躍精英」在直路彎的騎法及選擇讓此駒推進至「怪獸豪俠」內側的原因時，田泰安表示，他獲指示嘗試讓坐騎跟隨一駒上前，因為坐騎過往在推進至馬匹外側時於末段未能以勁勢衝刺。他又說，因此，當「怪獸豪俠」在直路彎略為向外斜跑時，他選擇將坐騎推進至該駒內側及跟隨「辣得駕勢」以遵從策騎指示。他進一步表示，坐騎在直路彎一度受困，其後於入直路時能夠跟隨「辣得駕勢」，在直路上衝刺不俗。練馬師賀賢確認所發出的策騎指示及發出該等指示的原因。

「有你有我」跑了一段短途程後被大力碰撞後軀，因而嚴重失去平衡。早段搶口，趨近1000米處時在一段途程上在收慢避開「飛躍精英」之際昂首。過了600米處後在「南區旺」與「星運皇爵」之間緊迫競跑之際失去平衡，當時「星運皇爵」在「三代同心」（班德禮）內側緊迫競跑。小組告誡班德禮須加倍小心，並須確保給予內側馬匹足夠的競賽空間。過了400米處後在「星運皇爵」（布文）與「南區旺」之間受擠迫之際勒避，當時「星運皇爵」略為向內斜跑，而「南區旺」則在受「飛躍精英」（田泰安）擠迫之際收慢，「飛躍精英」在推進至「怪獸豪俠」（潘明輝）內側的窄位後被該駒帶向內跑。

經考慮所有證供後，小組告誡布文須確保讓內側馬匹有足夠的競賽空間，並告誡田泰安在讓坐騎推進時須確保有足夠競賽空間，以及譴責潘明輝在「怪獸豪俠」起初在直路彎向外斜跑後容許坐騎向內移回。賽後，艾道拿表示，坐騎於過了700米處後在一段途程上緊迫競跑，400米處在受擠迫之際勒避。他說，坐騎因而在直路上未能以勁勢衝刺。

第3場：「勇晉當銳」開閘時在由閘廂助理員協助之際衝前及觸碰閘廂前門，因而於起步時失地甚多。小組認為有關事件與開閘同步發生，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「勇晉當銳」必須試閘及格，才可再次出賽。賽後發現此駒左後腿有一個細小的傷口。

「魔法速遞」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第5場：「瑤瑤日上」在運往跑馬地馬場途中被發現頭部有傷口，其後小組按照獸醫意見於賽日早上著令此駒退出此賽。

巴度（「智勝攻略」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「金駿星」下向內斜跑，導致該駒須勒避「智勝攻略」的後蹄。小組判罰巴度於11月13日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定巴度的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

被查詢有關「五福星」令人失望的表現時，潘頓表示，賽事早段步速較標準時間略快，坐騎在催策下保持前列位置。他說，當「你知我得」於接近500米處時移離內欄之際，坐騎開始推進上前，其後靠近「你知我得」處於窘境，導致他須收慢坐騎。他說，坐騎其後對催策毫無反應，表現令人失望。

第6場：「多多勇駒」在配鞍時跌倒，花了一些時間才能重新站起。獸醫認為不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。

第7場：賽後，布文表示，「鴻圖新星」在直路上對催策反應令人滿意，他對坐騎的表現並不太過失望。

第8場：「明心知遇」氣管內有很多血。

第9場：「年少多好」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，巴度報告，儘管他努力催策，但「攻頂」於早段未能展步。他又說，他沒有發現坐騎有任何不妥。