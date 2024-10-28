田泰安輕磅煞食　墨爾本盃預埋佢

呢輪澳洲春季嘉年華重要賽期，香港幾位高手頻嚟撲去，重磅唔爭氣嘅布文，呢個星期六終於輪到佢，將會去費明頓出戰維省打吡賽馬日，不過輕磅始終受歡迎，田泰安跑完考菲爾盃同覺士盾之後，喺嚟緊嘅重頭戲墨爾本盃又有聘約，將會夥拍「雲起有晴」(Mostly Cloudy)上陣，屆時佢又可以同艾兆禮、潘頓3位，一齊參與今屆盛事。

雖然「可兒艷陽」與Evaporate兩匹坐騎，喺考菲爾德盃及覺士盾都係陪跑分子，對田泰安嚟講，能夠開拓海外支持，絕對係寶貴經驗，而今次可以首次亮相墨爾本盃，會為練馬師布樹庭與楊麗妮訓練嘅「雲起有晴」出戰，由於坐騎要負50kg(110磅)，造就田泰安黃金機會，呢匹馬6月曾經出戰3200米布里斯班盃跑第2，證明長力無問題，不過馬匹以正常場地發揮最好，上仗於本月初軟地角逐G3甘明斯錦標，就因為場地不合，13駒賽事跑尾二。

此外，澳洲一姐賈傑美，亦已落實墨爾本盃坐騎，將會為馬漢雅效力，策騎上周五贏出G2滿利谷金盃「快手出招」(Okita Soushi)。