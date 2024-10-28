主席當旺　救救弱勢騎練可以嗎？

馬會主席利子厚啱啱人逢喜事精神爽，佢同太太利龐卓貽名下嘅4歲澳洲自購馬「馬力」尋日在港初出即勝，攻下三班谷草1000米賽事，前途無可限量，相信今季仲有機會繼續為馬會主席再添進帳。不過，喺禮拜三跑馬地夜賽，利子厚同太太與老友陳衍里醫生夫婦夾份嘅「利衍天下」，就會出戰第3場四班谷草1200米，究竟馬會主席嘅旺氣，能否幫到賀銘年同埋黎昭昇呢對弱勢騎練呢？

黎昭昇、賀銘年有幾弱勢，應該唔使點講，賀銘年跑到依家都未開齋，暫時只得3個亞軍，而黎昭昇就只得1W，最慘係唔少拉走咗嘅馬都交出成績，而尋晚大舉出擊搵埋布文、潘頓幫手，可惜「極光彗星」、「寰宇豐采」同埋「魔法速遞」均三甲不入，馬房開始出現兵變。

至於今次佢哋嘅合作馬「利衍天下」，5次出賽都未入過三甲，表現的確平平，但今季復出跑四班谷草1200米，臨場冷至135倍，都知機會一般，最終追番上嚟得第7名，落後再出再贏嘅「椒椒醒」3個幾馬位，唔算太差，拉士造23秒31都係全場第3快，今次復課返上從化再試大閘，埋門又有拍跳，工夫積極孭輕磅，睇吓能否帶來突破啦。