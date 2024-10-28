【蹄聲妙影】乜都係假　唔控煙冇得搞

最近圈內吹緊馬會為咗遷就從化操練時間表，與此同時畀騎師多啲時間，北上親自幫啲從化兵校炮試閘，故此有意將恆常嘅沙田試閘，由星期二、五改晒星期一、四舉行，要知道星期一、四本身有晨操之外，亦會有1800米草地彈閘，如果恆常咁加埋試閘，少則搞到9點幾，多組起嚟10點先收到操，加上跑完馬第二日都未回氣，一班前線員工如馬伕、司閘員，甚至乎班騎師點會唔牙痛咁聲。

尤其一班騎師，假如恆常北上公幹，休息同與家人相聚時間變相減少，每星期有一兩日都要經歷舟車勞頓，隨時影響陣上發揮都未定，行船跑馬正分險，東星都唔想影到不愉快畫面，睇嚟趁呢項改革仲未傾實，應該再三思。

再者，香港賽馬與從化接軌係必然大方向，最近更獲施政報告點題發展賽馬旅遊，馬會自然大力回應，未來加場次分分鐘有價講，得以回饋社會，所以前線員工及騎師可謂責任重大，健康狀態值得關注。講開健康，馬會亦考慮緊賽馬日畀十八歲以下人士入場，以響應家庭遊，但乜都係假，唔該搞搞賽馬日如何控煙先，否則正反兩方喺現場駁火，各有各道理，咁就難搞了！

初步提供:

第1場(7)獎星+(10)躡景追飛

第7場(1)喜蓮勇略+(10)太陽勇士

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星