【賽馬以外】個個都賣樓　真係好鬼愁？

馬圈一向係香港經濟嘅寒暑表，好景嘅時候，個個大魚大肉，慶功宴多到數都數唔晒，啲大馬主亦肯斥巨資買馬。點解？因為要威嘛，尤其係打吡大賽，一生一次，梗係想贏番鋪，所以經濟好嗰段日子，唔少馬主都肯豪花過千萬入貨，只係唔係隻隻千萬身萬嘅名駒都攞到成績，但算反映到香港經濟一片向好啦。

咁近期香港經濟點？生意好吓嘛…，筆者都喺呢度講過一兩次，對上幾年的確比較少聽到有馬主斥資買馬，成績比較突出嘅貴價馬應該係「將王」，而今季力爭打吡嘅「桃花開」係身價不菲，但同以往大摩仲喺度從練嗰段時間比，咩「佳龍駒」、「爆冷」、「威爾頓」、「美麗傳承」都係啲身價高昂嘅自購馬，甚至當年摩仔喬治摩亞去週歲馬拍賣會揀啲1歲馬返嚟，講緊可以要70至90萬澳元，都有馬主肯科水。依家…，難啲囉。

另外，最近唔止喺馬經版睇到啲圈中人消息，就連財經版都見到，早排有大馬主要蝕讓名下單位套現，輪到今日就有單新聞話近年冒起算快嘅本地薑周俊樂都賣樓，將3年前以近1300萬買入，實用面積近700尺嘅3房單位以950萬易手，埋單計數都蝕咗348萬，而佢上季累積獎金有4629萬，騎師大約估8%咁計，大約係370萬，即係蝕咗上季嘅獎金收入，筆者睇到都有啲肉赤，但騎師都係高收入一族，條數容易搵多番，只係自住單位要蝕讓，情況比較特別遮。

養馬係有錢人玩意，講緊每個月養隻馬，隨時要5至7萬，香港有幾多人月薪係呢個數？至少筆者唔係先啦。咁啲大馬主，一家人講緊養10隻8隻，一個月隨時冇咗6,70萬，好景時就話冇所謂遮，萬一生意嘛嘛嘅話，又或者投資失利，咁縮皮唔買貴價自購馬，又或者養少幾隻，非常合理。至於仲有能力活躍馬圈嘅人，一係就本身被動收入夠多，一係底子夠厚，唔係嘅話，條數真係太襟計啦。

馬圈英雄地，有風駛盡𢃇，但如果連馬主都要賣樓，最近又有一位馬主間公司畀人追討欠薪，種種情況睇嚟，香港經濟真係出現問題。跑馬、跑馬，馬匹質素始終都係重要一環，澳洲、歐洲固有嘅大馬主財力驚人，近年亦有唔少以中國人為首嘅賽馬集團崛起，上周末大勝對手捧走覺士盾嘅「精緻之道」，馬主就係張月勝嘅玉龍集團，所以之前就算好景，香港馬主要同呢班人競爭買良駒，已經唔容易，何況依家手上唔夠子彈？如果大家留意到，今年一班賽事大幅減少，唔少馬匹升上二班，就冇咩賽程選擇，萬一因為呢幾年經濟唔好，再影響啲馬主買馬意欲，咁究竟馬會再加獎金仲有冇吸引力？真係唔知喇。

■山無陵