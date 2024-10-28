日本馬青春永駐 周日強攻育馬者盃經典大賽

轉播賽浪接浪，其中周六(11月2日)將會上演澳洲費明頓馬場維多利亞打吡賽馬日9場，重頭戲維多利亞打吡2500米一級賽，香港騎師布文當日亦會為Keeneland出戰，另外同日亦有兩匹坐騎「騏妙寶」及Emirate。講番重頭戲維省打吡，Red Aces是奪標熱門之一，此匹3歲馬出道5戰得2冠1亞1季，前仗在費明頓馬場表列賽闖入亞軍後，到剛戰轉爭滿利谷二級賽2040米，直路受到內外兩駒夾擊，仍能奮力頑抗奪冠，鬥心極之強悍，騎者莫凱德亦對此馬甚有信心，認為可為其贏得首項維多利亞打吡冠軍，且看Red Aces今次增程出擊，加速力能否一如上仗般強勁了。

周日(11月3日)早上馬會將轉播兩場美國育馬者盃賽事，其中育馬者盃經典大賽泥地2000米G1，日本代表「青春永駐」機會不俗，此馬3月份出戰阿聯酋打吡順利奪冠，到5月轉戰美國享負盛名的肯塔基打吡，直路受阻下仍取得季軍，之後重返日本於今月初跑泥地經典賽2000米，成功補中而回，今次再度遠征力求再嘗海外勝利。

至於另一場育馬者盃草地大賽，今年數度與一級賽擦身而過的「上流貴婦」，當然希望在年底前揚威大賽，上仗紅寶錦標追入第3名餘勢不俗，轉戰美國可期重視。