今期六寶有800萬 三T有700萬！

潘頓剛谷草日賽勝出騎師王，搏殺手風順，今次又手握多匹機會勇馬，博大彩池用佢坐騎做膽！今次兩大彩池六寶獎及三T俱有多寶，預計10元一注獨中可獲800萬元700萬元，另第一口孖T也預計派彩高達500萬元。

今次四班1200米有兩組，俱編在六環彩場次，潘頓揀騎兩匹羅廐初出馬「綫路達飛」及「凱旋升」。第3場「綫路達飛」4試大閘操足才跑，當中一課谷閘於潘頓胯下得第1名；第6場「凱旋升」同樣4試大閘且磨利前速，唯一谷閘也由潘頓親試並得第3名，排5檔有助搶前走。潘頓與羅富全剛周日攜手的「馬力」一出即勝，今次兩匹4歲質新分子可期繼續交出好演出。對手中，第3場伍廐「添喜運」今季識贏田草，轉戰谷草可賺點級數，有權鬥撼，第6場「光輝所願」上仗衝刺不順，用王牌再來要吼。

第7場羅廐「勁好運」今季大熟大勇，配潘頓兩戰先亞後冠，上仗大勝5個多馬位而回，姿態強勁，今回升班再戰勝途谷草1650米，排2檔負119磅甚輕，力足連捷。

勝萬金有力坐正

三T方面，頭關第4場五班1000米，此場有多駒在086場次鬥撼，頭4名順序為「飛躍凱旋」、「連連勝利」、「勝萬金」及「鑽飾翱翔」，今次「飛躍凱旋」及「鑽飾翱翔」分別由3檔及4檔變成10檔及12檔，反之「連連勝利」由6檔移入至1檔，形勢有利。「勝萬金」上仗配潘頓排9檔全程無遮擋走外疊也能上名，反映勇況，潘頓連騎兩仗未勝，今次第3度策騎必有把握，排8檔也有權坐正。

三T次關第5場「武林至尊」上仗敗於冠軍「勁好運」及亞軍「盈益善」，後駒剛周日再出已補中，「武林至尊」今排2檔起步，坐位望贏。「都靈勇士」與潘頓最合拍，要提防。三T尾關第6場，「仁仁之寶」最近谷閘追勢不俗，也要留意。

第一口孖T預計派彩$500萬

第一口孖T預計10元一注獨中可獲500萬元，潘頓在頭兩場坐騎都佔班利。第1場呂廐「勁進駒」今季3仗跑三班俱有好走勢，上仗轉場初跑谷草於同程遇快步速全程力跟得第5名，今回初落四班對手大幅減弱，潘頓把握時機接手，排6檔坐位望贏。第2場「智勝龍」上仗轉巫廐初出且首次落五班上陣，表現大幅躍進得季軍，埋門有拍跳工夫，狀態有望保持向上，排5檔要重視。