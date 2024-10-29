【初出馬介紹】 全哥潘頓再合作初出馬

聽晚谷戰有4匹初出馬，皆為自購新馬，而喺今季嘅初出馬中，只有羅富全馬房嘅「八仟財陞」同「馬力」，以及首度在港設廐嘅游達榮旗下「競駿皇者」可以一出即勝，而呢兩個馬房亦有初出馬，當中游廐「光輝歲月」初出即跑一哩，而羅廐則派出「綫路達飛」及「凱旋升」出戰第3、6兩場四班1200米，兩駒均交由潘頓操刀。

R1 光輝歲月(PPG)

馬房：游達榮

父系：Almanzor

母系：Saas Fee

同父系馬：博愛先鋒

馬房上季至今初出即勝馬：競駿皇者

R3 綫路達飛(PPG)

馬房：羅富全

父系：El Roca

母系：Daly River

同父系馬：怪獸奇兵、綫路神驊、駿先生

馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞、馬力

R3 決一劍(PPG)

馬房：廖康銘

父系：Russian Revolution

母系：River Vixen

同父系馬：輝煌精英

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒

R6 凱旋升(PPG)

馬房：羅富全

父系：Star Turn

母系：Ready To Reign

同父系馬：久久為攻、鈁糖武士、福星

馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂、八仟財陞、馬力