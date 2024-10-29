何澤堯今季開局成績麻麻，而自從「錶之銀河」揚威G2沙田錦標之後，手風轉順，已經一口氣連贏5個賽馬日，延續近期銳不可當旺勢，騎者周三晚谷草夜賽為蘇偉賢效力「電路十號」與「常常感恩」，騎練可望擦出火花，何澤堯力爭6連勝。

隨着方嘉柏今季倚重布文為出擊主力，與何澤堯合作相對減少，反而造就他積極擴闊策騎版圖，帶來不少新鮮亮點。剛周日谷草日賽，「紅海勁」與「盈益善」分別是與文家良及游達榮兩位練馬師今季合作首勝，周三晚與蘇偉賢合作兩駒，同樣有望擦出火花。

電路十號降班謀突破

今戰初度接手第4場「電路十號」，上季初因腳傷關係，由東廐轉投新開倉之巫偉傑馬房力謀突破，康復後季中復出只跑過4仗，暑期再次轉換環境加盟蘇偉賢馬房，上場復出首仗由湯普新出戰谷草1200米，只負3個半身位，省過一仗扳強再戰，北半球馬健康重納正軌，落班形勢大不同，隨時有突如其來演出。

第2場「常常感恩」季內已有兩場熱身，首仗配何澤堯跑田草1200米漸有起色，上場改配董明朗跑1400米輸得更近，針對本身後上性能，今趟轉場循序增程挑戰一哩，絕非無的放矢。

至於頭場游廐初出馬「光輝歲月」，期望效法「盈益善」，再為騎練擦出火花，今季3課大閘由何澤堯主理，游廐生力軍有備而來，機會不容忽視。