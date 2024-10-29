【分分制勝】競駿會是神秘團體？

競駿會有限公司現役養馬數量多達9匹，剛周日谷草日賽，便以「競駿皇者」及「競駿天下」取得1冠1亞，戰績理想，成為馬圈一股新勢力。不過，有別於其他養馬團體，關於競駿會的經理人或所屬團體成員，在官網上是尋找不到的。其實，剛周日賽事的監場董事羅啟華，就須在第4場及第8場避席，正是上述兩匹「競駿」系戰駒所參與的場次，估計羅啟華屬於競駿會當中一分子，因此不能為自己有份的馬匹進行監場。可是有關資訊，僅限於「競賽事件報告」中列出，即是賽後才會發布，公眾馬迷甚至傳媒均未能在賽前知悉，何解極其神秘？

剛周日跑完全季唯一的谷草日賽，今次回師夜賽上演，根據上季同一戲碼，出現極奇怪的現象，當晚每場步速偏慢之餘，更大利後追分子，例如兩場五班賽，「投資有利」及「生生福運」皆從中外檔衝贏對手，乃低班場合少見情況，再結合剛周日靠追馬匹絕不吃虧，尾段場次取位更寧外勿內，有關形勢又會否延續呢？

第2場五班1650米，「智勝龍」早已認定牠屬有能力的中距離馬，但暫時成績遜於預期，上季只於田草1600米入圍，該役負於四班3W馬「唯美主義」不足1乘，算是好賽績。可是其後表現愈跑愈差，尤其是3月尾做完喉部手術，一連3仗俱跑雙位數名次。

「智勝龍」畢竟是580萬元的拍賣馬，幕後自然對牠有一定期望，安排轉倉也無可厚非，7月6日改投巫偉傑馬房，這個決定似乎正確。此駒復出一役，即於田草1400米闖入季席，前2名馬「喜報圍家」及「精明選擇」一再證明居五班極具能力，至於殿軍「青春力量」再出亦已補中，「智勝龍」置身強組也不落下風。最離奇是剛戰表現已算出色，賽後居然評分不變，維持在40分水平，仍可續攻五班。評磅員明送大禮，再趁梁家俊停賽，潘頓馬上擸走帥印，真正執到寶。

巫偉傑師承告東尼，訓練大件頭馬匹特別有心得，體重超過1200磅的「加州德至」正正愈跑愈勁，如今「智勝龍」亦有同感，省完一仗之後，狀態進一步提升，埋門與「妙玲瓏」拍跳，沿欄奔馳相當起勁，而今次體重增加至1285磅，卻毫無身重感覺，谷勇轉戰一哩路程，居中後上，該是省招牌時候。

■明治朗