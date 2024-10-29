【張基焦點】決一劍操好出招

在港第2季從練的廖康銘大放光芒，暫時已勝出11場頭馬，排練馬師榜第4位，部分新加盟賽駒表現出色，相信廐內質新子彈亦可信賴，「決一劍」於外地早已操好，有權一鳴驚人。另外，「碧海藍天」終於除眼罩跑草地，變身不奇。「常常感恩」今季明顯有起色，增程必合腳法。「飛雲」終於抽好檔，未交代之輩鬥志必堅，值得重視。

第3場四班1200米，香港中華總商會盃，「決一劍」於澳洲試1000米閘面對舊馬，也能大勝對手6個多馬位，反映本身已成熟兼有速度，但來港後試閘甚少認真考驗，大部分時間都縮在後方，只是前一課試谷閘才稍畀，反映幕後對馬匹能力及質素有信心，不必認真仄準，擺明求賠率一出即拚，對手不強要吼。

第5場四班1650米，「碧海藍天」自購馬於英國跑1400米得1冠1亞，來港後可能水土不服，出賽前試10次閘才上陣屬少見，在港亦長期戴眼罩，曾於三班谷草用巫顯東跑近，今季復出繼續戴眼罩，擺前無走勢，剛戰轉爭泥地除眼罩，自然無表現，今次跑四班谷草一哩終於無眼罩，對手實在太弱，不無機會突擊。

第2場五班1650米，「常常感恩」3歲轉4歲有頗大改變，今季除眼罩跑兩仗都有進步，漸漸開始上力，今次抽3檔起步，增程跑一哩更合腳法，重配何澤堯贏面甚高。

第6場四班1200米，雖然柏廐馬近期表現較為飄忽，其實「飛雲」季內初出一役跑第3名表現不差，只是不敵再出連捷的「椒椒醒」，上仗檔差結果表現一般，故此今場賠率未必熱，未交代之輩肯定有鬥志，此程亦有根有據，值得留神。