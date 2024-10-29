【進階選項】千杯敬典放頭就掂

上次是一年一度谷草日賽，賽前亦特別找草地跑道經理訪問去講解場地情況，結果10場賽事上半場尚利內疊前置，但跑到一半已大逆轉，外欄後追馬佔到莫大優勢。跑道情況可以透過賽果觀察，騎練表現亦一樣，以當日方嘉柏頭幾場馬匹成績，尾場仍下注郭天王愛駒如掉錢落海，馬迷們投注惟有臨場執生。

姚本輝當天憑「你知我得」取得頭馬，賽後練者表示不用想，抽到內檔便擺前走，最終險勝，還好在上半場，若編在較後場次恐怕又P。今次谷草夜賽C＋3欄，又可揀回前置馬。第6場「千杯敬典」上場A跑道12檔，放到最後100米才力弱第4，開氣後再戰同程，雖然10檔，但若然內側初出的「凱旋升」出閘有少許甩漏，又或者潘頓會樂於跟第2位的話，「千杯敬典」貼欄放便十分好跑，馬匹上季賽績遠勝同組馬，潘明輝決心搶就掂。

開心寶寶谷草無阻力

尾場「駿步騰飛」上次重投游達榮懷抱贏得精彩，升班126磅潘頓當然可再騎，但他仍選「開心寶寶」，看來兩駒在他心中有明顯分別。「開心寶寶」上場季內初出1.9倍只得第3，9檔起步但早段選擇稍留，直路加速力逐步追上。今轉戰谷草，其父「猛攻」當年由日本轉到澳洲發展後，曾在滿利谷馬場摩亞錦標跑第2及揚威萬利嘉多錦標，細場性能出色，「開心寶寶」現時能放能追，谷草不會構成阻力，可期補中。