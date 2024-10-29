【獨門秘技】周俊樂執熱煎堆

季初頻頻搏失的羅富全，近期漸入佳境，剛戰除初出的「馬力」即勝外，兩匹季軍「南區旺」及「追月」都為下風馬，但熱身後愈跑愈好，今期有上仗大勝的「勁好運」，兩隻初出馬「綫路達飛」及「凱旋升」都用潘頓，強勢而臨必有所圖，第1場四班1650米的「獎星」，亦有機會先拔頭籌。

「獎星」自上季2月初跑第4後，已連續12場有獎金，且除卻今季初出第6名外，其餘全跑前4名，羅廐此類忠心馬未斷纜前都可放心捧場，而今季初出一役，公認狀態未足下追近，上場再出已提升名次至季軍，且轉彎前更勒避，直路在內欄衝亦比慣常外檔追遜色，無疑上季勝後連番位置交代，但曾僅敗三班亦贏的「我做到」，四班同程夠分量，今次更編在較弱的一組，有機會贏番場。

陳嘉熙養傷，今季騎開第6場的「健康心靈」易配周俊樂，人馬曾合作3次有兩場第4，都係排中檔輸個多馬位，上季唯一頭馬谷草1200米排2檔，可彈甩「幸運星球」兩馬位，今季初出1檔入Ｑ，上場8檔沒遮擋即敗，今次又排2檔，可期再出頭。■西門獨

西門獨Q過關

第1場7獎星

拖 1勁進駒3綠族光芒11喜勝威龍

第6場3健康心靈

拖 1仁仁之寶5凱旋升6飛雲