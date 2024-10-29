【三重彩地帶】又變奏？對手難以招「架」

「架勢奇爸」上場谷草一哩力拚獲亞，表現可人。

第2場五班1650米，「架勢奇爸」上場同程早段居中列，步速偏慢，布文中段變奏，只差一步飲恨亞席，但已交出轉倉後的最佳表現，有過經驗，今次可望有更好的發揮。

「無敵精英」季內全跑非擅長的田草及泥地，熱夠身返回最耍家的谷草一哩，忠心分子又可前列歸來。「贏科超影」連續兩場入位都交出最快末段，10歲馬仍有兩腳，元旦前將退役，可拚則拚。「智勝龍」上場四降五即入位，強配潘頓必打硬仗。潘頓贏開的「喜報圍家」，轉場換人似是疑點重重，惟田泰安跟賀賢合作數據不俗，仍宜兼顧。

第4場五班1000米，「連連勝利」轉倉初出入位，延續到上季尾穩定的水準，游達榮練馬功力值得信賴，今次1檔對爭勝大有幫助。

「廚師發辦」有點速度，今次有落班、轉場及換配備的變數，變身大條道理。「勝萬金」上場沿途外疊仍保住一席，水準穩步上揚，惟今次排檔仍欠理想，要靠潘頓走位搭夠。「電子精彩」上場快跟初入三甲，今次由1200縮落1000米對手較弱，可繼續在前列而返。「鑽飾翱翔」季內3戰寓賽於操，走勢漸入佳境，上季同程9、10檔都贏過，12檔也不是太大阻力。■海東